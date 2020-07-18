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18 липня 2020, 10:52 10

На Одещині сталася смертельна ДТП: загинули шестеро осіб

18 липня 2020, 10:52 10
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Ще троє - поранені
Ще троє - поранені
Фото: ДСНС
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В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області загинули 6 осіб і 3 - госпіталізовані.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Сафяни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинули 6 осіб і 3 госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 р." - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталося смертельне ДТП.

А 2 липня на Старообухівській трасі сталося смертельне ДТП, в якому загинула вся сім'я - двоє дорослих і двоє дітей.

ДТП дороги ДСНС авто трагедія
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