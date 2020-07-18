На Одещині сталася смертельна ДТП: загинули шестеро осіб

Ще троє - поранені

Ще троє - поранені

Фото: ДСНС

В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області загинули 6 осіб і 3 - госпіталізовані.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Сафяни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинули 6 осіб і 3 госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 р." - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталося смертельне ДТП.

А 2 липня на Старообухівській трасі сталося смертельне ДТП, в якому загинула вся сім'я - двоє дорослих і двоє дітей.