На Одещині сталася смертельна ДТП: загинули шестеро осіб
Ще троє - поранені
Ще троє - поранені
В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області загинули 6 осіб і 3 - госпіталізовані.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.
18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Сафяни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинули 6 осіб і 3 госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 р." - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталося смертельне ДТП.
А 2 липня на Старообухівській трасі сталося смертельне ДТП, в якому загинула вся сім'я - двоє дорослих і двоє дітей.
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