У коридорах чернівецької лікарні розгулювали кози

Тварини вільно бігали коридорами першого поверху медзакладу

Тварини вільно бігали коридорами першого поверху медзакладу

Фото: скрін відео

У лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Фастівський у Чернівцях побачили кіз.

Відеофакт опублікували у соцмережі Instagram, повідомляє RegioNews.

Користувачів дуже потішило кумедне відео. У коментарях люди жартома дивувалися, чому тварин пустили до лікарні без масок.

Тим часом на Фастівській.... Відео від @lovenika555 Опубліковано Chernivtsigram Субота, 18 липня 2020 р.

Нагадаємо, під час повені На Івано-Франківщині затопило собачий притулок .