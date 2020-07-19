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19 липня 2020, 13:20 1

У коридорах чернівецької лікарні розгулювали кози

19 липня 2020, 13:20 1
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Тварини вільно бігали коридорами першого поверху медзакладу
Тварини вільно бігали коридорами першого поверху медзакладу
Фото: скрін відео
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У лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Фастівський у Чернівцях побачили кіз.

Відеофакт опублікували у соцмережі Instagram, повідомляє RegioNews.

Користувачів дуже потішило кумедне відео. У коментарях люди жартома дивувалися, чому тварин пустили до лікарні без масок.

Тим часом на Фастівській.... Відео від @lovenika555

Опубліковано Chernivtsigram Субота, 18 липня 2020 р.

Нагадаємо, під час повені На Івано-Франківщині затопило собачий притулок .

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