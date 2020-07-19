У коридорах чернівецької лікарні розгулювали кози
Тварини вільно бігали коридорами першого поверху медзакладу
Тварини вільно бігали коридорами першого поверху медзакладу
У лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Фастівський у Чернівцях побачили кіз.
Відеофакт опублікували у соцмережі Instagram, повідомляє RegioNews.
Користувачів дуже потішило кумедне відео. У коментарях люди жартома дивувалися, чому тварин пустили до лікарні без масок.
Тим часом на Фастівській.... Відео від @lovenika555Опубліковано Chernivtsigram Субота, 18 липня 2020 р.
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