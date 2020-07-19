На трассе Киев-Чоп столкнулись легковушка и грузовик: минимум трое погибших

Предварительно известно, что среди погибших есть дети

Предварительно известно, что среди погибших есть дети

Фото: Mukachevo.net

На трассе Киев - Чоп возле поворота на село Ивановцы Закарпатской области столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на mukachevo.net.

От столкновения грузовое авто с песком вспыхнуло. Известно, что погибли трое людей в легковушке (предварительно известно, что среди них есть дети).

Предварительно установлено, что пассажирка легковушки доставлена в больницу.

Как отметили Mukachevo.net в мукачевской больнице святого Мартина, женщину доставили в сознании, но говорить о ее состоянии еще рано.

В полиции пока комментариев по поводу аварии не дают.

Напомним, вчера в Одесской области произошло смертельное ДТП: погибли шесть человек.