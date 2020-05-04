Одинадцятий пацієнт помер від СOVID-19 на Закарпатті

В області зафіксовано 531 випадок інфікування коронавірусом

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В області зафіксовано 531 випадок інфікування коронавірусом

4 травня в Ужгороді померла 60-річна жінка. Це 11-тий летальний випадок від коронавірусу на Закарпатті.

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канал журналіста Віталія Глаголи.

"Сьогодні в Центрі легеневих хвороб в Ужгороді померла 60-річна жінка із діагностованим COVID-19. Лікували її у спеціальному відділені, яке під це підлаштовано. Вона поступила до лікарні в п‘ятницю після обіду, у суботу зранку її підключили до апарату штучної вентиляції легень. До цього вона два тижні лікувалась вдома самостійно без звернення до медиків", - повідомляє журналіст.

В Закарпатській ОДА повідомили, що в області з початку пандемії у 531 особи встановлено діагноз COVID-19, із них 137 медиків та 23 дітей. За минулу добу у 23 осіб підтверджено коронавірус.

В області 61 особа одужала.

Нагадаємо, в Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу. У понеділок МОЗ отримав понад півтисячі нових підозр.

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