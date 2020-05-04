МОЗ пояснив, чому погодився послабити карантин
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що погодилися пом'якшити карантинні обмеження через позитивну динаміку коронавірусу.
Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає RegioNews.
Справа в тому, що приріст нових хворих зупинився, і щодня медики фіксують не більше 600 нових випадків. Таке положення зберігається вже 17 днів. Тобто Україна вже увійшла до "плато" - періоду стабільності.
При цьому тенденцій до спаду захворювання все ще немає. Завантаженість лікарень становить 12%, а апаратів штучної вентиляції легенів - 10%.
Незважаючи на це, у МОЗ вважають ослаблення карантину досить ризикованим. Так, очільник відомства Максим Степанов уточнив, що у разі загрози для населення міністерство негайно зажадає змінити правила карантину.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня, допустивши послаблення режиму.
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