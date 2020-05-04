09:51  04 травня
В Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу
15:26  04 травня
У регіонах знову масово протестують підприємці
15:54  04 травня
У Києві для дезінфекції вулиць вирішили використовувати безпілотники
UA | RU
UA | RU
04 травня 2020, 15:35 40

МОЗ пояснив, чому погодився послабити карантин

Читайте также
на русском языке
04 травня 2020, 15:35 40
Читайте также на русском языке
Серед основних причин називають зупинку приросту кількості нових хворих коронавірусом
Фото: pixabay.com
Серед основних причин називають зупинку приросту кількості нових хворих коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що погодилися пом'якшити карантинні обмеження через позитивну динаміку коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Справа в тому, що приріст нових хворих зупинився, і щодня медики фіксують не більше 600 нових випадків. Таке положення зберігається вже 17 днів. Тобто Україна вже увійшла до "плато" - періоду стабільності.

При цьому тенденцій до спаду захворювання все ще немає. Завантаженість лікарень становить 12%, а апаратів штучної вентиляції легенів - 10%.

Незважаючи на це, у МОЗ вважають ослаблення карантину досить ризикованим. Так, очільник відомства Максим Степанов уточнив, що у разі загрози для населення міністерство негайно зажадає змінити правила карантину.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня, допустивши послаблення режиму.


коронавірус Кабмін карантин МОЗ лікарні
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Китай приховував дані про коронавірус - розвідка США
04 травня 2020, 14:44
Втратила дітей: подробиці про COVID-позитивну пацієнтку в Дніпрі
04 травня 2020, 14:20
Все більше пацієнтів з коронавірусом кладуть у лікарні
04 травня 2020, 13:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 травня 2020, 14:40
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
27 квітня 2020, 12:50
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »