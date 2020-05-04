11-тый пациент умер от СOVID-19 на Закарпатье
4 мая в Ужгороде скончалась 60-летняя женщина. Это 11-тый летальный случай от коронавирус на Закарпатье.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.
"Сегодня в Центре легочных болезней в Ужгороде скончалась 60-летняя женщина с диагностированным COVID-19. Лечили ее в специальном отделении. Женщина поступила в больницу в пятницу после обеда, в субботу утром ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. До этого она две недели лечилась дома самостоятельно без обращения к медикам", - сообщает журналист.
В Закарпатской ОГА сообщили, что в области с начала пандемии в 531 человека установлен диагноз COVID-19, из них 137 медиков и 23 детей. За минувшие сутки в 23 человек подтвержден коронавирус.
В области 61 человек выздоровел.
Напомним, в Украине уже более 300 смертей от коронавируса. В понедельник Минздрав получил более полутысячи новых подозрений.
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