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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 16:29 4

11-тый пациент умер от СOVID-19 на Закарпатье

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04 мая 2020, 16:29 4
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В области зафиксирован 531 случай инфицирования коронавирусом
Фото из открытых источников
В области зафиксирован 531 случай инфицирования коронавирусом

4 мая в Ужгороде скончалась 60-летняя женщина. Это 11-тый летальный случай от коронавирус на Закарпатье.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал журналиста Виталия Глаголы.

"Сегодня в Центре легочных болезней в Ужгороде скончалась 60-летняя женщина с диагностированным COVID-19. Лечили ее в специальном отделении. Женщина поступила в больницу в пятницу после обеда, в субботу утром ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. До этого она две недели лечилась дома самостоятельно без обращения к медикам", - сообщает журналист.

В Закарпатской ОГА сообщили, что в области с начала пандемии в 531 человека установлен диагноз COVID-19, из них 137 медиков и 23 детей. За минувшие сутки в 23 человек подтвержден коронавирус.

В области 61 человек выздоровел.

Напомним, в Украине уже более 300 смертей от коронавируса. В понедельник Минздрав получил более полутысячи новых подозрений.

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