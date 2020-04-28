Закарпаття: зафіксували ще одну смерть, COVID-19 виявили в ОДА
На Закарпатті 27 квітня коронавірус виявлено у 387 осіб. За добу зафіксовано 12 нових випадків інфікування.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
9 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 померли. Учора повідомлялося про 8 летальних випадків та 375 інфікованих.
345 осіб зі встановленим діагнозом COVID-19 перебувають на амбулаторному та стаціонарному лікуванні. З них 96 - медичні працівники, 16 - діти.
33 закарпатців одужали.
Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомляє, що в очільниці одного із департаментів Закарпатської ОДА виявили коронавірусну інфекцію. Діагноз підтвердив лабораторний ПЛР-тест. Це вже не перший випадок COVID-19 в ОДА. Днями посилили контроль при вході в облдержадміністрацію і обласну раду - тепер усім, хто заходить у приміщення, міряють температуру.
В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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