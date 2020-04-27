Закарпаття: 375 інфікованих, від COVID-19 померли 8 людей
На Закарпатті 27 квітня коронавірус виявлено у 375 закарпатців. За добу зафіксовано 46 нових випадків інфікування.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
30 закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус методом ПЛР, одужали.
338 осіб перебувають на амбулаторному та стаціонарному лікуванні. З них 89 - медичні працівники, 16 - діти.
Семеро людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 померло.
На своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола повідомляє про ще одну, восьму смерть. Таке ж повідомлення з'явилося на місцевих ЗМІ.
"В Ужгороді у центрі легеневих хвороб помер хворий на коронавірус із села Новоселиця Виноградівського району. Це 8-й пацієнт, який помер на Закарпатті від COVID-19. 52-й річний чоловік пішов із життя о третій ночі. Інформація достовірна, але неофіційна", - йдеться в дописі.
Станом на ранок 27 квітня в області проведено 2057 досліджень COVID-19 методом ПЛР.
В Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
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