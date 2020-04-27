10:11  27 квітня
В Чорнобильській зоні пожежі тривають, а на Житомирщині вогонь вдалося локалізувати
09:24  27 квітня
Кількість хворих COVID-19 в Україні зросла до 9 тисяч - МОЗ
10:24  27 квітня
На Хмельницькій АЕС через коронавірус запроваджують особливий режим роботи
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 11:14 3

Закарпаття: 375 інфікованих, від COVID-19 померли 8 людей

Читайте также
на русском языке
27 квітня 2020, 11:14 3
Читайте также на русском языке
Сьогодні уночі в Ужгороді зафіксовано восьмий летальний випадок. Помер 52-річний чоловік
Фото з відкритих джерел
Сьогодні уночі в Ужгороді зафіксовано восьмий летальний випадок. Помер 52-річний чоловік

На Закарпатті 27 квітня коронавірус виявлено у 375 закарпатців. За добу зафіксовано 46 нових випадків інфікування.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

30 закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус методом ПЛР, одужали.

338 осіб перебувають на амбулаторному та стаціонарному лікуванні. З них 89 - медичні працівники, 16 - діти.

Семеро людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 померло.

На своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола повідомляє про ще одну, восьму смерть. Таке ж повідомлення з'явилося на місцевих ЗМІ.

"В Ужгороді у центрі легеневих хвороб помер хворий на коронавірус із села Новоселиця Виноградівського району. Це 8-й пацієнт, який помер на Закарпатті від COVID-19. 52-й річний чоловік пішов із життя о третій ночі. Інформація достовірна, але неофіційна", - йдеться в дописі.

Станом на ранок 27 квітня в області проведено 2057 досліджень COVID-19 методом ПЛР.

В Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.


коронавірус смерть Ужгород Закарпаття смерті
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Тернопільщина: 10 смертей від COVID-19, чоловік на обсервації покінчив життя самогубством
27 квітня 2020, 10:50
Ситуація нестабільна: в Одеській області 60 медиків захворіли на коронавірус
27 квітня 2020, 10:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 квітня 2020, 19:30
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 квітня 2020, 19:30
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »