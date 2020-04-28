Закарпатье: зафиксировали еще одну смерть, COVID-19 обнаружили в ОГА

Сейчас в области 9 летальных случаев от коронавируса

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Сейчас в области 9 летальных случаев от коронавируса

На Закарпатье 27 апреля коронавирус обнаружен у 387 человек. За сутки зафиксировано 12 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли. Вчера сообщалось о 8 летальных случаях и 375 инфицированных.

345 лиц с установленным диагнозом COVID-19 находятся на амбулаторном и стационарном лечении. Из них 96 - медицинские работники, 16 - дети.

33 закарпатцев выздоровели.

Местный журналист Виталий Глагола сообщает, что в руководителя одного из департаментов Закарпатской ОГА обнаружили коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердил лабораторный ПЦР-тест. Это уже не первый случай COVID-19 в ОГА. На днях ужесточили контроль при входе в облгосадминистрацию и областной совет - теперь всем, кто заходит в помещение, меряют температуру.

В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.