На Львівщині зафіксовано 13-тий летальний випадок від COVID-19

В області виявлено 371 випадок інфікування коронавірусом

Фото: Львівська міська рада

В області виявлено 371 випадок інфікування коронавірусом

На Львівщині помер пацієнт 1946 року народження, мешканець Рудно. Коронавірус у чоловіка підтверджено ще при житті.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Пацієнта госпіталізували 3 квітня, 21 квітня його перевели в Центр легеневого здоров`я. Результати ПЛР-аналізів за 4 квітня були негативними. Повторний забір біоматеріалу зроблено 23 квітня, результат тесту виявився позитивний.

Пацієнт помер 27 квітня. У нього були супутні патології, зокрема гіпертонічна хвороба.

Станом на 08:00 год 28 квітня на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. 58 пацієнтів одужало.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тести, з яких 13 — позитивні.

Напередодні повідомлялося, що у Львівській області від COVID-19 померла медсестра та 44-річний чоловік.

В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.