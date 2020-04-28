09:34  28 квітня
В Україні 9410 хворих коронавірусом, 992 пацієнти одужали
10:40  28 квітня
Півмільйонні премії за "відкат": управлінці зони відчуження хотіли жити "красиво"
11:00  28 квітня
На Луганщині затримали терористів "ЛНР", причетних до підриву шести мостів
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
28 квітня 2020, 11:05 11

На Львівщині зафіксовано 13-тий летальний випадок від COVID-19

Читайте также
на русском языке
28 квітня 2020, 11:05 11
Читайте также на русском языке
В області виявлено 371 випадок інфікування коронавірусом
Фото: Львівська міська рада
В області виявлено 371 випадок інфікування коронавірусом

На Львівщині помер пацієнт 1946 року народження, мешканець Рудно. Коронавірус у чоловіка підтверджено ще при житті.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Пацієнта госпіталізували 3 квітня, 21 квітня його перевели в Центр легеневого здоров`я. Результати ПЛР-аналізів за 4 квітня були негативними. Повторний забір біоматеріалу зроблено 23 квітня, результат тесту виявився позитивний.

Пацієнт помер 27 квітня. У нього були супутні патології, зокрема гіпертонічна хвороба.

Станом на 08:00 год 28 квітня на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. 58 пацієнтів одужало.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тести, з яких 13 — позитивні.

Напередодні повідомлялося, що у Львівській області від COVID-19 померла медсестра та 44-річний чоловік.

В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.


коронавірус Львів смерть Львівщина смерті
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Два летальних випадки і 52 інфікованих COVID-19 виявили на Тернопільщині за останню добу
28 квітня 2020, 10:38
МОЗ очікує новий спалах коронавірусу через тиждень
28 квітня 2020, 09:13
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 08:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 08:40
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
PR-аси місцевого розливу: як сумські політики шукають дешевої популярності
28 квітня 2020, 12:00
Хто чим зміг: скільки українські олігархи витратили на боротьбу з коронавірусом
27 квітня 2020, 18:03
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »