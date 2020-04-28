На Львівщині зафіксовано 13-тий летальний випадок від COVID-19
На Львівщині помер пацієнт 1946 року народження, мешканець Рудно. Коронавірус у чоловіка підтверджено ще при житті.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Пацієнта госпіталізували 3 квітня, 21 квітня його перевели в Центр легеневого здоров`я. Результати ПЛР-аналізів за 4 квітня були негативними. Повторний забір біоматеріалу зроблено 23 квітня, результат тесту виявився позитивний.
Пацієнт помер 27 квітня. У нього були супутні патології, зокрема гіпертонічна хвороба.
Станом на 08:00 год 28 квітня на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. 58 пацієнтів одужало.
За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тести, з яких 13 — позитивні.
Напередодні повідомлялося, що у Львівській області від COVID-19 померла медсестра та 44-річний чоловік.
В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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