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В Україні 9410 хворих коронавірусом, 992 пацієнти одужали
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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 09:34 51

В Україні 9410 хворих коронавірусом, 992 пацієнти одужали

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28 квітня 2020, 09:34 51
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За минулу добу зафіксовано 401 новий випадок захворювання
Фото: flickr
За минулу добу зафіксовано 401 новий випадок захворювання

Станом на 28 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 9410 лабораторно підтверджених випадків, за добу захворіла 401 особа.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook, передає RegioNews.

З них 25 дітей та 94 медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 147 осіб. Одужали за добу 128 осіб, померли 19 осіб.

Загалом 239 пацієнтів померли від коронавірусу, повністю одужали 992 хворих.

Рекордсменами по COVID-19 в Україні є Чернівецька область - 1429 випадків захворювання і Київ - 1298 хворих.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано у місті Києві (78), Чернівецькій області (54), Тернопільській області (52) та Київській області (34).

Загалом у регіонах ситуація виглядає наступним чином:

Вінницька область — 406 випадків;
Волинська область — 260 випадків;
Дніпропетровська область — 318 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 354 випадки;
Закарпатська область — 387 випадків;
Запорізька область — 208 випадків;
Івано-Франківська область — 783 випадки;
Кіровоградська область — 356 випадків;
Київська область — 604 випадки;
Львівська область — 371 випадок;
Луганська область — 32 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 248 випадків;
Полтавська область — 180 випадків;
Рівненська область — 553 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 664 випадки;
Харківська область — 221 випадок;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Черкаська область — 276 випадків;
Чернігівська область — 39 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Як повідомляє МОЗ, дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Станом на ранок 28 квітня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом.

Міністерство охорони здоров'я України очікує на новий сплеск захворюваності COVID-19 через два тижні після Великодніх свят, коли було зафіксовано велику кількість масових зібрань.


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