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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
16 квітня 2020, 12:13 28

На Закарпаття з робочим візитом прибув Зеленський

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16 квітня 2020, 12:13 28
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Президент із Ужгорода вирушив до Мукачева для спілкування з військовими
Фото: сайт президента
Президент із Ужгорода вирушив до Мукачева для спілкування з військовими

Про це інформує RegioNews із посиланням на сайт президента України.

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області.

Глава держави ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Також Володимир Зеленський спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола повідомив, що літак президента приземлився в Ужгороді.

"Що примітно, ніде офіційних анонсів візиту не було, про програму на території Закарпаття не повідомлялося", - йдеться в дописі.

Кортеж Зеленського виїхав із аеропорту Ужгорода. Прямують у Мукачево)

Опубліковано Віталієм Глаголою Четвер, 16 квітня 2020 р.

Попередньо повідомлялося, що у четвер, 16 квітня, Володимир Зеленський прилетить на Закарпаття для представлення нового голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

Вчора Глагола повідомив, що представлення не буде.

"Є інформація, що саме завтра Зеленський не буде представляти Петрова у якості голови Закарпатської ОДА. Щось не складається, або закрались сумніви щодо кандидатури. Натомість поїде на полігон і в Мукачево в 128 бригаду ЗСУ", - пише журналіст.

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Володимир Зеленський Ужгород Закарпаття президент
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