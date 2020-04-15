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15 квітня 2020, 19:53 7

У першого прикордонника виявили коронавірус

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15 квітня 2020, 19:53 7
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У Державній прикордонній службі виявили перший випадок захворювання на COVID-19 у військовослужбовця з Закарпатської області
Фото:pixabay
У Державній прикордонній службі виявили перший випадок захворювання на COVID-19 у військовослужбовця з Закарпатської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Прикордонника декілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРВ. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат.

"Після цього, під час перебування на лікуванні йому також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19", — йдеться у повідомленні.

Наразі стан здоров'я прикордонника задовільний, температура тіла в нормі.

У підрозділі інфікованого здійснили заходи безпеки, зокрема персонал відправила на самоізоляцію та обсервацію. Зараз встановлюють контактних осіб прикордонника. В підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в т.ч. забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу.

Нагадаємо, на Прикарпатті 356 інфікованих, від COVID-19 помер сільський голова приміського села Братківці, де громада прийняла рішення приєднатися до Івано-Франківської ОТГ.

Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки. 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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коронавірус Закарпаття прикордонники
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