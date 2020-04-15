У першого прикордонника виявили коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.
Прикордонника декілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРВ. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат.
"Після цього, під час перебування на лікуванні йому також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19", — йдеться у повідомленні.
Наразі стан здоров'я прикордонника задовільний, температура тіла в нормі.
У підрозділі інфікованого здійснили заходи безпеки, зокрема персонал відправила на самоізоляцію та обсервацію. Зараз встановлюють контактних осіб прикордонника. В підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в т.ч. забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу.
Нагадаємо, на Прикарпатті 356 інфікованих, від COVID-19 помер сільський голова приміського села Братківці, де громада прийняла рішення приєднатися до Івано-Франківської ОТГ.
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки. 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали.
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