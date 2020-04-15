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15 квітня 2020, 16:37 9

У Запорізькій області 99 випадків COVID-19: деталі

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15 квітня 2020, 16:37 9
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У Запорізькій області підтвердили 99 випадків коронавирусної інфекції
Фото: мерія Запоріжжя
У Запорізькій області підтвердили 99 випадків коронавирусної інфекції

Про це повідомляє прес-служба мерії, передає RegioNews.

Станом на 9 ранку 15 квітня в Запорізькій області підтвердили 99 випадків COVID-19. При цьому вчора в області було підтверджено 89 випадків.

За минулу добу в Мелітополі підтверджено 3 нових випадки коронавирусної інфекції, з них 2 дітей - п'яти та восьми років. Хворі з сімейних вогнищ з хворими COVID-19, які були виявлені раніше.

Крім того, в Запорізькій області вже 12 осіб одужали. Одна з тих, хто подолав вірус стала депутка Мелітопольської міськради Ірина Славова.

У себе на сторінці у соцмережі Facebook вона поділилася враженнями від першої за 20 днів прогулянки на вулиці. За словами жінки, після лікування вона здала тест на короновірус і він виявився негативним. Їй потрібно зробити ще два лабораторних аналізу. КТ-рентген показав, що легені чисті.

Опубліковано Іриною Славовою Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Варто нагадати, що у Запоріжжі від ускладнень пневмонії помер 65-річний чоловік – директор ринку, у якого раніше діагностували коронавірус.

Нагадаємо, що не дивлячись на заборону, частина ринків в Запоріжжі і області продовжують працювати.


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