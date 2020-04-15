В Запорізькій області на Великдень заблокують в’їзд у чотири міста

В Запорізькій області на Великдень заборонять в'їзд в чотири міста області, адже їх визнали карантинними зонами

Фото: облрада

В Запорізькій області на Великдень заборонять в'їзд в чотири міста області, адже їх визнали карантинними зонами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на обласну раду. Голова області Віталій Турінок повідомив, що на останньому засіданні комісії з питань ТЕБ НС було вирішено визнати межі міста Енергодар територією карантинної зони. Тож тепер таких міст в області чотири: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. На в’їздах та виїздах у ці міста розташувались карантинні КПП. Так, проїзд буде можливий тільки для медтранспорту і тих, хто постачає "потрібні" товари. "На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони буде заборонений. Тому заздалегідь купуйте все необхідне і святкуйте Великдень вдома. Не потрібно перевіряти, а як воно працює, поїду та дізнаюся. Проїзд буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали", - зазначив Туринок. Нагадаємо, що у Запорізькій області підтвердили 99 випадків коронавирусної інфекції.

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