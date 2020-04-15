У столиці можна буде здати використані захисні маски та рукавички

Київські екологи планують встановити пункти прийому засобів індивідуального захисту

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Київські екологи планують встановити пункти прийому засобів індивідуального захисту

Пункти прийому обіцяють встановити у кожному районі Києва, про це повідомив голова екологічної комісії Київради Костянтин Яловий, передає RegioNews.

"Всі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати – із дотриманням санітарно-гігієнічних норм, встановлених законодавством. Цим займатимуться спеціалізовані компанії, що мають ліцензії та обладнання", — пояснив Яловий.

Медичні відходи категорії В: потенційно інфіковані маски, рукавички, медичний одяг та інші предмети, що могли контактувати з інфікованими рідинами, мають бути герметично запаковані, обов’язково знезаражені та вже після цього передані на підприємства.

Як зазначає голова комісії, зазвичай такі відходи спалюють у спеціальних печах при високій температурі.

Нагадаємо, Віталій Кличко зазначив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.