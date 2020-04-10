З початку введення карантину, з Вінницького міського клінічного пологового будинку №2", де вперше виявили хворого коронавірусом у Вінниці, звільнилися 15 медпрацівників

Фото: Реальна Вінниця

З початку введення карантину, з Вінницького міського клінічного пологового будинку №2", де вперше виявили хворого коронавірусом у Вінниці, звільнилися 15 медпрацівників

Про це пише RegioNews з посиланням на vinnytsianews.com.

За даними адміністрації КНП "Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2" з 12 березня по 9 квітня з пологового будинку звільнилися 15 працівників, з них: 6 людей за власним бажанням, 6 осіб за угодою сторін, троє працівників звільнені за п. 1.40 КЗПП України (реорганізація і банкрутство) і відмовилися на переведення на інші посади.

"Відпустка без збереження заробітної плати була надана трьом працівникам: двох у зв'язку з сімейними обставинами, одному одночасно з основним місцем роботи. В основні щорічні відпустки працівники йдуть заплановано, згідно з графіками на відпустки, люди попереджені про можливість відкликання з відпустки, – відповіла адміністрація пологового будинку на запит vinnytsianews. Відомо, що жодного працівника не перекваліфікували під час карантину.

Нагадаємо, що 25 березня у Вінниці підтвердили перший випадок зараження COVID-19. Захворіла медсестра з Вінницького міського клінічного пологового будинку №2. Заклад негайно закрили на карантин.

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