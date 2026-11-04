На Рівненщині внаслідок атаки загорівся приватний будинок

Ілюстративне фото: ДСНС

На світанку 4 листопада через ворожу атаку в Рівненському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, інформація щодо наслідків уточнюється.

Мешканців закликають бути обережними та не наближатися до уламків безпілотників. У жодному разі не торкатися підозрілих предметів.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські війська двічі атакували Чернівецьку область. Унаслідок ударів у двох населених пунктах Чернівецького району виникли пожежі, також зафіксовано пошкодження будівель.