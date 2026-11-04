РФ вдарила по підприємству у Дніпрі: виникла пожежа, є поранені
Зранку 4 листопада російські війська завдали удару по підприємству у Дніпрі
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа.
Двоє чоловіків віком 38 та 57 років дістали осколкові поранення. Обох госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.
Нагадаємо, на світанку 4 листопада через ворожу атаку в Рівненському районі виникла пожежа у приватному будинку.
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