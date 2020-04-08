У невизнаній "ДНР” перша смерть від коронавірусу

8 квітня стало відомо про першу смерть від COVID-19 в окупованій проросійськими бойовиками Амвросієвці Донецької області

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8 квітня стало відомо про першу смерть від COVID-19 в окупованій проросійськими бойовиками Амвросієвці Донецької області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

4 квітня у Центральній районній лікарні Амвросієвки помер містянин, у якого лабораторно підтвердили коронавірус. Медики за вказівкою керівництва лікарні вилучили усі документи, які підтверджують цю смерть.

7 квітня окупаційна адміністрація "ДНР” на одному із підконтрольних сепаратистам телеканалів визнала, що COVID-19 заразилися 6 людей. Особливо наголосили на відсутності смертельних випадків.

Ситуація погіршується тим, що на окупованій території Донеччини не вистачає ПЛР-тестів на виявлення вірусу та кваліфікованих лікарів. Деякі лікарні працюють виключно із російськими кадровими військовими та їх посібниками серед місцевих. Цивільне населення на території "ДНР” часто позбавлене можливості звернутися за медичною допомогою.

Про перший випадок захворювання на COVID-19 на непідконтрольній Україні території Донецької області стало відомо 1 квітня. Жінку госпіталізували до інфекційного відділення однієї із Макіївських лікарень 29 березня, де лабораторно підтвердили коронавірус. 19 березня вона разом із чоловіком та 3-річною дитиною на приватному автомобілі приїхала до Макіївки з Москви. 24 березня відчула себе зле: скаржилася на нежить, кашель, втрату нюху, нудоту, підвищену температуру тіла. 29 березня жінка зателефонувала на "гарячу” лінію так званого Міністерства охорони здоров'я "ДНР”. Оператор вислухав її та викликав "швидку”.

Нагадаємо, що станом на 8 квітня у Донецькій області та тимчасово непідконтрольній ЗСУ її частині 16 людей інфікувалися коронавірусом.

Як писали RegioNews раніше, у сусідній із Донецькою областю Дніпропетровщині 4 людини побороли коронавірус. У місті Кривий Ріг у 5 пацієнтів інфекційної лікарні ПЛР-тести повторно не підтвердили наявність COVID-19 в організмі й люди чекають на виписку.