Генштаб назвав втрати РФ у війні станом на 13 листопада
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 2590 військових РФ. Крім того, захисники знищили один танк, 11 бронемашин, 44 артилерійські системи, дві РСЗВ, а також 469 одиниць автомобільної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони в ніч на 11 листопада атакувала портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також українські сили уразили малий ракетний корабель "Буян-М".
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