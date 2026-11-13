Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби Сили оборони України ліквідували 2590 військових РФ. Крім того, захисники знищили один танк, 11 бронемашин, 44 артилерійські системи, дві РСЗВ, а також 469 одиниць автомобільної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони в ніч на 11 листопада атакувала портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також українські сили уразили малий ракетний корабель "Буян-М".