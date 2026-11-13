Росія атакувала лікарню в Києві: одна людина постраждала, 37 осіб врятували
У ніч на 13 листопада російські війська атакували Київ ударними безпілотниками
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що в Шевченківському районі столиці внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа в будівлі медичного закладу.
На другому поверсі лікарні сталося часткове руйнування. Одна людина постраждала.
Персонал медзакладу евакуював у безпечне місце 30 осіб. Ще сімох людей врятували надзвичайники ДСНС.
Пожежу вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, в Рівному внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У двох квартирах виникла пожежа. Поранено шестеро людей, серед них – двоє дітей.
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