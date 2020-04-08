У Харківській області п’ять підтверджених випадків COVID-19: двоє з підозрою померли

У Харківській області підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус, також зареєстровано два летальних випадки, але лабораторно COVID-19 не підтверджено

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У Харківській області підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус, також зареєстровано два летальних випадки, але лабораторно COVID-19 не підтверджено

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову ОДА Олексія Кучера. За його словами, за останню добу в області підтвердилося чотири підозри. Перший був зареєстрований раніше. Серед хворих осіб троє госпіталізовані, двоє перебувають на самоізоляції. Наразі очікують на підтвердження 32 підозри. За даними МОЗ у Харківській області обліковується 39 підозр (не враховано один спростований випадок). Варто зазначити, що Харківська область отримала 20 тисяч експрес-тестів на COVID-19. У найближчий час ще очікується 10 апаратів ШВЛ, які невідкладно буде направлено на опорні лікарні. "Тести передав гравець ФК "Шахтар" - корінний харків’янин Валерій Бондар. Партію було передано обласній інфекційній клінічній лікарні та надалі буде розподілено між медустановами регіону, де прийматимуть хворих на коронавірус", - зазначив Кучер.

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