У Харківській області п’ять підтверджених випадків COVID-19: двоє з підозрою померли
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову ОДА Олексія Кучера.
За його словами, за останню добу в області підтвердилося чотири підозри. Перший був зареєстрований раніше.
Серед хворих осіб троє госпіталізовані, двоє перебувають на самоізоляції.
Наразі очікують на підтвердження 32 підозри. За даними МОЗ у Харківській області обліковується 39 підозр (не враховано один спростований випадок).
Варто зазначити, що Харківська область отримала 20 тисяч експрес-тестів на COVID-19. У найближчий час ще очікується 10 апаратів ШВЛ, які невідкладно буде направлено на опорні лікарні.
"Тести передав гравець ФК "Шахтар" - корінний харків’янин Валерій Бондар. Партію було передано обласній інфекційній клінічній лікарні та надалі буде розподілено між медустановами регіону, де прийматимуть хворих на коронавірус", - зазначив Кучер.
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