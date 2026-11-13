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13 листопада 2026, 06:52

У Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку: є поранені, серед них – двоє дітей

13 листопада 2026, 06:52
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Фото: Рівненська ОВА
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У Рівному внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У двох квартирах виникла пожежа

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, поранено шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Відновлювальні роботи у будинку, зокрема встановлення вибитих вікон, розпочнуть найближчим часом.

Також наслідки ворожої атаки зафіксували у Здолбунові. Там загорілися гараж та автомобіль.

Інформація про постраждалих у Здолбунові наразі не надходила.

Нагадаємо, росіяни протягом 12 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей, також пошкоджені житлові будинки, магазин, автобус та агропідприємство.

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