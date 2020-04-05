Тернопільщина: госпіталізували тримісячну внучку померлої від COVID-19

У Тернопільській області зафіксовано 160 випадків захворювання

Фото ілюстративне

У Тернопільській області зафіксовано 160 випадків захворювання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 підтвердили у трьох мешканців Тернополя – це родичі жінки з Козівського району, яка померла 2 квітня. Коронавірус підтвердили в сина померлої, його дружини та їхньої тримісячної дитини. Мама з немовлям знаходяться в Тернопільській міській дитячій лікарні, тато на амбулаторному лікуванні.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 5 квітня на Тернопільщині 160 випадків COVID-19, 2 - летальних.

106 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

18 – жителі Заліщицького району

13 – жителі Козівського району (1 – летальний)

8 – жителі міста Тернополя

7 – жителі Кременецького району

3 – жителі Бучацького району

3 – жителі Підгаєцького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

В Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

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