Тільки в масках: Кабмін розказав про прогулянки та нагадав про штрафи-"квіточки" порівняно з іншими країнами

Уряд України наполегливо рекомендує перебувати на вулиці у медичних масках

Фото: kmu.gov.ua

Уряд України наполегливо рекомендує перебувати на вулиці у медичних масках

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на роз’яснення Кабміну щодо нових обмежувальних заходів на період карантину на урядовому сайті.

Зокрема, уряд наголошує, посилаючись на свою постанову №211, що в усіх громадських місцях "ви маєте бути в масці чи респіраторі".

Також Кабмін розтлумачив, що громадське місце – частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

"Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо. Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце"", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Кабміні пояснили, що вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.

Щодо прогулянок навколо будинку - не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

Водночас дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. "В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих", - уточнили в уряді.

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється, окрім випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину не більше ніж вдвох, або через службову необхідність.

"Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною", - пояснили в Кабміні.

Водночас прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що карантин - це не канікули і за порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні діють штрафи від 17 тис. до 51 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

В додаток він оприлюднив суми штрафів за порушення обмежувальних заходів за кордоном. "Країни по всьому світу запроваджують жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мова йде про тисячі людських життів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Так, у Празі (Чехія) за вихід без маски штраф становить до 800 євро.

В Італії за порушення вимог карантину - до 3 тис. євро. Припинення комерційної діяльності компаній, які порушують зобов'язання, на строк від 5 до 30 днів.

У Грузії за порушення карантину - від $900 та примусова госпіталізація.

У Франції за порушення режиму самоізоляції - до 3,7 тисяч євро або загроза потрапити за грати на строк до 6 місяців.

У Сингапурі за порушення режиму самоізоляції - до $10 тис. або/та ув'язнення до 6 місяців.

В Іспанії за недотримання вимог влади - від 100 до 30 тис. євро. За численні порушення загрожує в'язниця на строк до одного року.

У Нью-Йорку (США) за порушення соціальної дистанції - від $250 до $500.

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Нагадаємо, з 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.

Станом на 3 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.