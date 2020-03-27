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27 березня 2020, 13:19 8

На Закарпатті один випадок захворювання на COVID-19

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27 березня 2020, 13:19 8
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Хвора госпіталізована, стан її стабільний
Фото з відкритих джерел
Хвора госпіталізована, стан її стабільний

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

В однієї особи повторно відібрано біологічний матеріал для вірусологічного дослідження та відправлено у референтну лабораторію Києва. Там підтвердили діагноз гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом.

Хвора перебуває на лікуванні в КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня”. Стан її стабільний.

Усі контактні особи з 23 березня перебувають у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я моніториться лікарями. В одного хворого з’явились явища ГРІ, наразі госпіталізації він не потребує.

Нагадаємо, на Закарпатті встановлять пункти пропуску на перевалах та автошляхах. До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію.

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