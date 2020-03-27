На Закарпатті один випадок захворювання на COVID-19
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
В однієї особи повторно відібрано біологічний матеріал для вірусологічного дослідження та відправлено у референтну лабораторію Києва. Там підтвердили діагноз гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом.
Хвора перебуває на лікуванні в КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня”. Стан її стабільний.
Усі контактні особи з 23 березня перебувають у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я моніториться лікарями. В одного хворого з’явились явища ГРІ, наразі госпіталізації він не потребує.
Нагадаємо, на Закарпатті встановлять пункти пропуску на перевалах та автошляхах. До 24 квітня в області введено надзвичайну ситуацію.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 15:34 27 березня На початку квітня в Україні очікують сніг і мороз
- 15:27 27 березня У Житомирській області виявили двох інфікованих і превіряють 6 прихожан церкви
- 15:25 27 березня В Херсонській області перевірять на COVID-19 70 хворих з пневмонією
- 15:25 27 березня Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету
- 15:09 27 березня У Луцьку знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
- 15:08 27 березня Суд заарештував Кожару і призначив заставу в 14 млн
- 14:50 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"