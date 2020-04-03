Слідом за спиртом в Україні заборонили експорт гречки
Як передає RegioNews, про це повідомило Мінекономіки з посиланням на рішення уряду.
"Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан). Зараз ситуація на українському ринку є стабільною", - йдеться у повідомленні.
Водночас міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.
Нагадаємо, раніше київське обласне територіальне відділення АМКУ порушило справу стосовно оптових постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва.
Також виробники хліба заявляли про здорожчення хліба і просили заборонити його експорт.
23 березня Кабмін заборонив експорт етилового спирту з території України до 1 червня 2020 року.
- 13:12 03 квітня Кабмін затвердив жорсткий карантин для українців
- 13:07 03 квітня Коронавірус на Донбасі: останні новини
- 13:02 03 квітня Влада Житомира розказала, скільки витрачає на одного хворого коронавірусом
- 12:54 03 квітня На Чернігівщині троє чоловіків викачували нафту із недіючої свердловини
- 12:48 03 квітня Шмигаль розказав, як і коли будуть відміняти карантин
- 12:25 03 квітня Коронавірус в Києві: число хворих зросло, серед них - двоє неповнолітніх
- 19:16 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів