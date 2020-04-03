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03 квітня 2020, 11:48 5

Слідом за спиртом в Україні заборонили експорт гречки

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03 квітня 2020, 11:48 5
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Уряд України 2 квітня заборонив до 1 липня поточного року експортувати гречку на зовнішні ринки
Фото: eda.ru
Уряд України 2 квітня заборонив до 1 липня поточного року експортувати гречку на зовнішні ринки

Як передає RegioNews, про це повідомило Мінекономіки з посиланням на рішення уряду.

"Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку (нагадаємо, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан). Зараз ситуація на українському ринку є стабільною", - йдеться у повідомленні.

Водночас міністерство закликатиме українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречкою.

Нагадаємо, раніше київське обласне територіальне відділення АМКУ порушило справу стосовно оптових постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва.

Також виробники хліба заявляли про здорожчення хліба і просили заборонити його експорт.

23 березня Кабмін заборонив експорт етилового спирту з території України до 1 червня 2020 року.


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