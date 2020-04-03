Рєбята, нам п****ць, - радник мера Києва Бахматов про стан лікарень

Київський волонтерський штаб разом з радником мера Києва Максимом Бахматовим провів експертний незалежний аудит клінічної міської лікарні №17 щодо готовності до прийому пацієнтів з covid-19. Висновки перевірки Бахматов охарактеризував одним непристойним словом

Фото: Cторінка Максима Бахматова у Facebook

Київський волонтерський штаб разом з радником мера Києва Максимом Бахматовим провів експертний незалежний аудит клінічної міської лікарні №17 щодо готовності до прийому пацієнтів з covid-19. Висновки перевірки Бахматов охарактеризував одним непристойним словом

Максим Бахматов розмістив допис у Facebook, в якому розповів про реальний стан однієї з київських лікарень і пояснив, чому офіційні дані про готовність лікарень різко відрізняються від реальності. Про це пише RegioNews.

"Ми готові до епідемії. На папері. Були. До сьогодні. Справа не одному уряді. Це комплекс проблем", - розпочав Бахматов на прикладі статистики наявності апаратів штучної вентиляції легень.

"Лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з covid-19. Загальна кількість апаратів ШВЛ 24! На цьому дуже часто закінчуються офіційні звіти від головних лікарів, до головних санепідемлікарів.

Але незалежний і експертний і справжній аудит треба читати повністю. Ось вам вижимка!

Загальна кількість апаратів ШВЛ - 24! Не робочих – 8.

Робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись covid-19.

Залишається 6, чотири з них працюють на ургент і не можуть бути залучений для лікування covid19. Бо інші екстрені випадки, на жаль не пішли на карантин.

І ось ми вже бачимо як 24 апарати ШВЛ перетворились на 2.

Ще раз 2 апарати ШВЛ для палат інтенсивної терапії пацієнтів з covid-19" - пише Бахматов.

Далі радник міського голови підраховує мінімальну суму, яку треба викласти на дозакупівлю найнеобхіднішого:

"Апарат ШВЛ коштує 500 тисяч гривень. Їх необхідно 10 штук. Маємо вже 5 млн гривень.

Та сама історія з СРАР апаратами (3 млн грн) моніторами (750 тисяч грн), аспіраторами (64 тисячі грн), пульсоксиметрами (40 тисяч грн), насосами шприцевими (270 тисяч грн) та волюметричними (482 тисячі грн) - без цього всього обладнання надати якісну допомогу неможливо!

Йдемо далі. Не робоча вентиляція. Відсутнє альтернативне джерело електропостачання, тобто якщо світло відключать, вся апаратура відключиться (455 тисяч грн). Потребує технічного обслуговування аналізатор крові (тут навіть суми немає – ред.)".

Таким чином, за скромними підрахунками Бахматова, на одну лікарню треба не менше 10 мільйонів. І це без щоденних потреб, масок, спецкостюмів і ліків.

"Потрібно робити аудити. Потрібно розбирати на гвинтики. Потрібно мати яйця аби сказати "рєбята нам п****ць", - підсумував Бахматов.

Ми готові до епідемії. На папері. Були. До сьогодні. Справа не одному уряді. Це комплекс проблем Перед тим, як робити... Опубліковано Максимом Бахматовим Четвер, 2 квітня 2020 р.

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