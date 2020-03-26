На Закарпатті автомобіль місцевого депутата облили фарбою
Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Закарпатській області.
Сьогодні, 26 березня, о 08:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді на вулиці Івана Франка невідомі особи облили фарбою автомобіль марки "Peugeot". Авто належить депутату Ужгородської міськради, 39-річному ужгородцю.
Поліція встановлює всі обставини інциденту, справу кваліфіковано за ч.1 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження майна.
Нагадаємо, на початку березня на Закарпатті представили нового керівника поліції - Олександра Шляховського.
На Закарпатті призначено нових заступників керівника поліції. Управління кримінальної поліції Закарпаття очолив Руслан Остроух, слідче управління - Віктор Луговий.
На Закарпатті блокували угрупування, яке тероризувало жителів. В Ужгороді викрили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян.
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