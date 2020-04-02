12:33  02 квітня
В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей
12:36  02 квітня
Коронавірус в Києві: зафіксована перша смерть і 161 випадок інфікування
12:18  02 квітня
Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2020, 13:15 5

Тільки половина депутатського корпусу відвідує всі засідання Верховної Ради

Читайте также
на русском языке
02 квітня 2020, 13:15 5
Читайте также на русском языке
У березні лише 234 парламентарі відвідали усі пленарні засідання. Найменше прогулюють "Слуги народу" та "Європейська Солідарність"
У березні лише 234 парламентарі відвідали усі пленарні засідання. Найменше прогулюють "Слуги народу" та "Європейська Солідарність"

Таку інформацію за даними зведеної електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

У березні Верховна Рада збиралась на пленарні засідання 13 разів, серед яких були позачергові засідання 17 та 30 березня. Усі ці засідання відвідали лише 234 народні депутати або половина депутатського корпусу.

• Від "Слуги Народу" на засіданнях в середньому було зареєстровано 192 депутати, що складає 77% від її складу.

• Від "Євросолідарності" в середньому було зареєстровано 20 депутатів, що складає 74% складу фракції.

• Від "Голосу" у березні в середньому на засідання приходили 14 депутатів або 70% від складу партії.

• У депутатів групи "Довіра" відвідуваність серед нардепів склала 65%.

• Від проросійської "Опозиційної платформи – За життя" на засіданні в середньому були присутні 61% її складу.

• З "Батьківщини" на засідання Ради приходили 54% нардепів.

• Найнижчу явку продемонстрували депутати групи "За майбутнє". На засіданнях парламенту в середньому було зареєстровано лише 10 депутатів групи або 45% її складу.

Лише 234 депутати відвідали всі засідання Ради в березні, - КВУ Комітет виборців проаналізував відвідування народними...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 квітня 2020 р.


Верховна Рада депутат засідання Слуга народа ОПЗЖ Голос
Єрмак про плівки: маю право приймати резюме громадян. "Слуги" написали заяву в органи
01 квітня 2020, 16:43
"Плівки Єрмака": до Лероса раптово нагрянула СБУ
01 квітня 2020, 15:57
Скороход заявила про наявність компромату на Андрія Єрмака
01 квітня 2020, 15:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Останні Популярні
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Всі блоги »
Бізнес Харкова витрачає мільйони на допомогу медикам, а Кернес - на зоопарк
02 квітня 2020, 11:40
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »