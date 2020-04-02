Тільки половина депутатського корпусу відвідує всі засідання Верховної Ради
Таку інформацію за даними зведеної електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
У березні Верховна Рада збиралась на пленарні засідання 13 разів, серед яких були позачергові засідання 17 та 30 березня. Усі ці засідання відвідали лише 234 народні депутати або половина депутатського корпусу.
• Від "Слуги Народу" на засіданнях в середньому було зареєстровано 192 депутати, що складає 77% від її складу.
• Від "Євросолідарності" в середньому було зареєстровано 20 депутатів, що складає 74% складу фракції.
• Від "Голосу" у березні в середньому на засідання приходили 14 депутатів або 70% від складу партії.
• У депутатів групи "Довіра" відвідуваність серед нардепів склала 65%.
• Від проросійської "Опозиційної платформи – За життя" на засіданні в середньому були присутні 61% її складу.
• З "Батьківщини" на засідання Ради приходили 54% нардепів.
• Найнижчу явку продемонстрували депутати групи "За майбутнє". На засіданнях парламенту в середньому було зареєстровано лише 10 депутатів групи або 45% її складу.
Лише 234 депутати відвідали всі засідання Ради в березні, - КВУ Комітет виборців проаналізував відвідування народними...Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 квітня 2020 р.
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