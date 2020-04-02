У березні лише 234 парламентарі відвідали усі пленарні засідання. Найменше прогулюють "Слуги народу" та "Європейська Солідарність"

У березні лише 234 парламентарі відвідали усі пленарні засідання. Найменше прогулюють "Слуги народу" та "Європейська Солідарність"

Таку інформацію за даними зведеної електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

У березні Верховна Рада збиралась на пленарні засідання 13 разів, серед яких були позачергові засідання 17 та 30 березня. Усі ці засідання відвідали лише 234 народні депутати або половина депутатського корпусу.

• Від "Слуги Народу" на засіданнях в середньому було зареєстровано 192 депутати, що складає 77% від її складу.

• Від "Євросолідарності" в середньому було зареєстровано 20 депутатів, що складає 74% складу фракції.

• Від "Голосу" у березні в середньому на засідання приходили 14 депутатів або 70% від складу партії.

• У депутатів групи "Довіра" відвідуваність серед нардепів склала 65%.

• Від проросійської "Опозиційної платформи – За життя" на засіданні в середньому були присутні 61% її складу.

• З "Батьківщини" на засідання Ради приходили 54% нардепів.

• Найнижчу явку продемонстрували депутати групи "За майбутнє". На засіданнях парламенту в середньому було зареєстровано лише 10 депутатів групи або 45% її складу.

