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02 листопада 2026, 23:20

Що буде з курсом валют та цінами на пальне в листопаді

02 листопада 2026, 23:20
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Фото з відкритих джерел
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Експерт пояснив, чи буде змінюватись валютна ситуація в Україні в листопаді. При цьому воєнні ризики й далі будуть впливати на динаміку курсу

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий поділився своїм прогнозом. На його думку, найближчим часом долар триматиметься 44,85 – 45,7 гривні, тоді як для євро діапазон у 50 – 52 гривні.

Основними загрозами він назвав російські обстріли енергетичних та інших інфраструктурних об'єктів, пошкодження виробничих потужностей і логістичних комплексів.

"Зовнішнє тло вимагатиме від регулятора швидких та ефективних дій… Відтак можна припустити, що обсяг валютних інтервенцій становитиме близько 1 – 1,2 мільярда доларів за тиждень. Тобто Нацбанк і надалі застосовуватиме механізм "керованої гнучкості", відтинаючи передумови для курсової лихоманки", - каже експерт.

Нагадаємо, восени інфляція в Україні продовжувала зростати. Це вплинуло на вартість товарів і послуг.

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