На Хмельниччині матір та доньку підозрюють у продажі дитячої порнографії

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Хмельниччині правоохоронці підозрюють 39-річну жінку та її 19-річну доньку у виготовленні й збуті дитячої порнографії за участю двох молодших дітей у сім’ї — 13 і 16 років. За даними слідства, матеріали продавали через два закриті Telegram-канали, у яких розмістили понад тисячу файлів

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури обом жінкам повідомили про підозру за частиною 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що протиправна діяльність тривала з грудня 2025-го до вересня 2026 року. За версією правоохоронців, мати використовувала залежність дітей від неї та схиляла їх до участі у зйомках.

19-річна донька, як стверджують слідчі, фотографувала та знімала відео, а також створила й адмініструвала два закриті Telegram-канали. Там опублікували понад тисячу файлів порнографічного характеру. Доступ до них продавали, а зароблені гроші витрачали на власні потреби.

Із сім’ї вилучили вісьмох дітей. Наразі вони перебувають у медичному закладі.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Києві 35-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за розбещення, зґвалтування та сексуальне насильство над 11-річним хлопчиком, а також зберігання дитячої порнографії.