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02 листопада 2026, 22:58

На Київщині директора підрядника судитимуть за збитки у 2 млн грн

02 листопада 2026, 22:58
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Фото: Київська обласна прокуратура
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На Київщині судитимуть директора приватного підприємства, якого обвинувачують у привласненні понад 2,09 млн грн бюджетних коштів під час капітального ремонту місцевої дороги

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Обвинувальний акт щодо керівника компанії скерували до суду.

За даними слідства, у травні 2021 року Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав із приватним підприємством договір на капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення. Загальна вартість робіт становила 54 млн грн.

Слідчі встановили, що директор підрядної компанії, використовуючи службове становище, вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт за вересень, жовтень і грудень 2021 року неправдиві відомості. Зокрема, йшлося про витрати на придбання матеріалів та їх зберігання, які фактично не здійснювалися.

Ці документи підрядник передавав замовнику для оплати. На їх підставі компанія отримала бюджетні кошти.

За висновками судової економічної експертизи та матеріалами кримінального провадження, такими діями Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА завдали збитків на понад 2,09 млн грн.

Дії директора кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також за ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю.

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