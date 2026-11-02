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На Рівненщині водій Audi спричинив ДТП за участю шести авто і втік
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02 листопада 2026, 22:55

На Рівненщині водій Audi спричинив ДТП за участю шести авто і втік

02 листопада 2026, 22:55
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Фото: поліція Рівненської області
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У Вараші на Рівненщині водій Audi не впорався з керуванням і спричинив ланцюгову ДТП за участю шести автомобілів. Після аварії чоловік залишив місце події, однак поліцейські розшукали його за місцем проживання. На водія склали три адміністративні матеріали

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 2 листопада близько 02:45 на вулиці Соборній.

За даними поліції, 38-річний водій Audi не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і врізався у припаркований автомобіль ВАЗ.

Від удару ВАЗ перекинувся на Opel. Той зіткнувся з Volkswagen, який, своєю чергою, в’їхав у Fiat. Після цього Fiat зіткнувся з Alfa Romeo.

Власники пошкоджених автомобілів почули звук зіткнення та вийшли на місце аварії. Вони допомогли водієві Audi вибратися з автомобіля, однак той одразу втік.

Поліцейські встановили особу керманича та розшукали його вдома. Чоловік мав ознаки сп’яніння, визнав, що спричинив ДТП, але пояснив, що вживав алкоголь уже після аварії.

Від госпіталізації та проходження медичного огляду він відмовився.

На водія склали три адміністративні матеріали. Подробиць щодо кваліфікації кожного з них поліція не навела.

Нагадаємо, на Київщині зіткнулися Tesla та мотоцикл. Водії автомобіля та мотоцикла загинули на місці. 57-річна пасажирка легковика та двоє 7-річних дітей дістали травми. Усіх трьох госпіталізували.

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