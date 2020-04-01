Спалах коронавірусу зафіксували в Лук'янівському СІЗО – ЗМІ
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Судово-юридичну газету".
За їх словами, протягом останнього тижня у ряду осіб, доставлених з СІЗО в суди для вирішення питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, спостерігається різке погіршення стану здоров'я, а також симптоми, зовні характерні для COVID-19.
"З урахуванням ситуації, що склалася судді поставлені у скрутне становище, оскільки не зовсім зрозуміло, як реагувати на такий стан справ з урахуванням незадовільного медичного забезпечення в СІЗО і відсутність там відповідного тестування і діагностики коронавірусу", - пише видання.
Як зазначають в судах, підсудних доставляють в суди без засобів індивідуального захисту, і навіть захисні маски їм видаються вже прямо в судах із запасів слідчих суддів.
В Міністерстві юстиції інформацію про спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО поки не підтверджують, але і не виключають, що цей вірус міг проникнути за стіни СІЗО, пише видання.
"Офіційно коронавірусу в Лук'янівському СІЗО немає. При цьому не виключено, що він може там бути. Є проблема в його виявленні та належному діагностуванні", – розповіло джерело видання в Мін'юсті.
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