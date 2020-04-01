Спалах коронавірусу зафіксували в Лук'янівському СІЗО – ЗМІ

Слідчі судді районних судів Києва повідомили про можливий спалах коронавірусу COVID-19 у Лук'янівському СІЗО столиці

Фото: sud.ua

Слідчі судді районних судів Києва повідомили про можливий спалах коронавірусу COVID-19 у Лук'янівському СІЗО столиці

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на "Судово-юридичну газету".

За їх словами, протягом останнього тижня у ряду осіб, доставлених з СІЗО в суди для вирішення питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, спостерігається різке погіршення стану здоров'я, а також симптоми, зовні характерні для COVID-19.

"З урахуванням ситуації, що склалася судді поставлені у скрутне становище, оскільки не зовсім зрозуміло, як реагувати на такий стан справ з урахуванням незадовільного медичного забезпечення в СІЗО і відсутність там відповідного тестування і діагностики коронавірусу", - пише видання.

Як зазначають в судах, підсудних доставляють в суди без засобів індивідуального захисту, і навіть захисні маски їм видаються вже прямо в судах із запасів слідчих суддів.

В Міністерстві юстиції інформацію про спалах коронавірусу в Лук'янівському СІЗО поки не підтверджують, але і не виключають, що цей вірус міг проникнути за стіни СІЗО, пише видання.

"Офіційно коронавірусу в Лук'янівському СІЗО немає. При цьому не виключено, що він може там бути. Є проблема в його виявленні та належному діагностуванні", – розповіло джерело видання в Мін'юсті.

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