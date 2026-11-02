Популярний овоч різко зріс у ціні: які причини
В Україні продовжують дорожчати тепличні огірки. Стало відомо, з чим це пов'язано
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Лише за тиждень огірки в Україні подорожчали в середньому на 62%. Наразі кілограм цього овоча надходить у продаж по 95-120 гривень.
Головною причиною називають сезонне скорочення пропозиції. Українські комбінати вимушені продавати овочі переважно дрібним оптом. Крім того, наразі немає конкуренції з боку імпорту.
Які середні ціни на огірки у популярних мережах супермаркетів:
- "Сільпо" - від 75 гривень за кілограм, а за корнішони доведеться віддати близько 90 гривень;
- "АТБ" - тепличні овочі першого ґатунку в середньому по 69-74 гривні за кілограм;
- "Novus" - в межах 79-85 гривень, залежно від сорту та пакування.
Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.
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