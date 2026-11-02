Міни, порох, арбалет: на Полтавщині у чоловіка знайшли цілий склад зброї

Фото: Національна поліція

У Кременчуцькому районі викрили чоловіка з нелегальною зброєю. Зокрема, там були саморобні пристрої

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

У чоловіка знайшли набої, гранати, міни, підривачі, порох, постріли ВОГ-25 та предмети з ознаками саморобних вибухових пристроїв. Також вилучили FPV-дрон, арбалет, засоби зв’язку й електронні носії інформації.

Тепер він отримав підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали правоохоронця, який торгував трофейною зброєю. До "бізнесу" він залучив свого знайомого. Здебільшого це була зброя радянського зразка, а ціна "товару" була від 50 тисяч гривень і вище.