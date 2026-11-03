Переслідування та пістолети: MELOVIN пояснив, навіщо йому охорона
Співак MELOVIN зізнався, що вимушений постійно користуватись послугами особистої охорони. За його словами, витрати на це вже могли б перетворитися на чималі статки
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
MELOVIN пояснив, що через його публічність він уже ставав жертвою переслідувань. Деякі ситуації були особливо небезпечними: йому погрожували зброєю.
"Так, були переслідування – і з пістолетом, і що завгодно було. Це відбувається зі мною й досі", - каже співак.
Він додав, що витрачені гроші на охорону за ці роки він міг би вкласти в нерухомість. За його словами, він міг би мати свою машину та декілька квартир, якби не ці витрати.
Нагалаємо, раніше артист розповідав, що може його змусити відвернутись від потенційних залицяльників.
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