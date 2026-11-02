Дизель встановлює нові рекорди: що відбувається з цінами на АЗС
В Україні ціни на АЗС лишаються нестабільними. Особливо це стосується дизпалива
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 2 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,89 гривні за літр (без змін);
- бензин А-95 – 90,08 гривні за літр (+0,01 гривні);
- бензин А-92 – 86,35 гривні за літр (-0,12);
- дизпальне – 104,50 гривні за літр (+0,25 гривні);
- автогаз – 58,41 гривні за літр (+0,75 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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