У трьох хворих на коронавірус буковинців пневмонія, але погіршень стану не зафіксовано

У трьох хворих на коронавірус буковинців пневмонія, але погіршень стану не зафіксовано

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

Стан буковинців, які захворіли на коронавірус, станом на ранок, 26 березня, стабільний.

У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано . Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів.

Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, у них температура в межах норми. Хвороба перебігає у легкій формі.

23 березня до лікарні привезли маму із дитиною, у яких підозрювали COVID-19. Результат тесту у матері виявився позитивним. Стан хворої стабільний, вона перебуває під наглядом лікаря-інфекціоніста.

Усі пацієнти із підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками.

Учора, 25 березня, з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Зроблені їм повторні тести показали негативний результат.

Пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту.

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