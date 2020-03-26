Хворі на COVID-19 буковинці у стабільному стані
Про це повідомляє Чернівецька ОДА, пише RegioNews.
Стан буковинців, які захворіли на коронавірус, станом на ранок, 26 березня, стабільний.
У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано . Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів.
Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, у них температура в межах норми. Хвороба перебігає у легкій формі.
23 березня до лікарні привезли маму із дитиною, у яких підозрювали COVID-19. Результат тесту у матері виявився позитивним. Стан хворої стабільний, вона перебуває під наглядом лікаря-інфекціоніста.
Усі пацієнти із підтвердженим COVID-19 та підозрою на нього забезпечені ліками.
Учора, 25 березня, з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Зроблені їм повторні тести показали негативний результат.
Пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту.
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