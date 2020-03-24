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24 березня 2020, 15:20 7

На настоятелів церков у Луцьку склали десять адмінпротоколів

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24 березня 2020, 15:20 7
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10 адмінпротоколів склали протягом 22 березня, неділі, на настоятелів церков Луцька
10 адмінпротоколів склали протягом 22 березня, неділі, на настоятелів церков Луцька

Про це пише RegioNews з посиланням на volynua.com.

Зі слів речниці патрульної поліції області Ольги Бузулук, у церквах порушували карантинний режим.

Ольга Бузулук відзначила, що відповідно до рішення сесії Луцької міськради, церкви повинні бути зачинені на період карантину, як і решта об’єктів загального користування, мають бути зачиненими.

Натомість оштрафовані настоятелі здійснювали богослужіння та обряд причастя, люди скупчувалися і не дотримувалися маскового режиму.

Нагадаємо, у Заліщиках рятувальники провели дезінфікуючу обробку Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового.

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