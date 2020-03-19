15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
18:32  19 березня
У вихідні в аптеках мають з'явитися медичні маски - Віктор Ляшко
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 17:19 8

На Закарпатті блокували угрупування, яке тероризувало жителів

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 17:19 8
Читайте также на русском языке
В Ужгороді викрили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян
Фото: УСБУ
В Ужгороді викрили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

За даними слідства, до складу групи входило четверо місцевих мешканців. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у громадян гроші за "владнання" ситуації. Аби змусити потерпілих заплатити, фігуранти справи застосовували методи психологічного тиску і фізичного впливу.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками групи 15 тисяч доларів США від місцевого мешканця. У разі несплати вони погрожували йому вбивством.

Затримали організатора та трьох активних учасників групи у середмісті обласного центру під час передачі чергової суми "данини" відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Волині митники систематично вимагали хабарі за перетин кордону. Двоє інспекторів вимагали від чоловіка від 1000 до 1500 гривень щоразу, коли він перетинав кордон зі сторони Польщі.

.


Закарпаття
На Закарпатті на COVID-19 перевіряють 7 осіб
19 березня 2020, 10:51
У Словаччині в ДТП загинули заробітчани із Закарпаття (ФОТО)
12 березня 2020, 11:47
На Закарпатті вилучили цигарки на понад 200 тисяч гривень
12 березня 2020, 10:31
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »