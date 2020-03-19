На Закарпатті блокували угрупування, яке тероризувало жителів

В Ужгороді викрили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян

Фото: УСБУ

В Ужгороді викрили діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у містян

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

За даними слідства, до складу групи входило четверо місцевих мешканців. Створюючи штучні конфліктні ситуації, зловмисники вимагали у громадян гроші за "владнання" ситуації. Аби змусити потерпілих заплатити, фігуранти справи застосовували методи психологічного тиску і фізичного впливу.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання учасниками групи 15 тисяч доларів США від місцевого мешканця. У разі несплати вони погрожували йому вбивством.

Затримали організатора та трьох активних учасників групи у середмісті обласного центру під час передачі чергової суми "данини" відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Волині митники систематично вимагали хабарі за перетин кордону. Двоє інспекторів вимагали від чоловіка від 1000 до 1500 гривень щоразу, коли він перетинав кордон зі сторони Польщі.

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