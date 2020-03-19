На Закарпатье блокировали группировку, которая тероризировала жителей

В Ужгороде разоблачили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан

Фото: УСБУ

В Ужгороде разоблачили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у горожан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

По данным следствия, в состав группы входило четверо местных жителей. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали у граждан деньги за "улаживание" ситуации. Чтобы заставить потерпевших заплатить, фигуранты дела применяли методы психологического давления и физического воздействия.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства участниками группы 15 тысяч долларов США от местного жителя. В случае неуплаты они угрожали ему убийством.

Задержали организатора и трех активных участников группы в центре областного центра во время передачи очередной суммы "дани" в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Волыни таможенники систематически требовали взятки за пересечение границы. Двое инспекторов требовали от мужчины от 1000 до 1500 гривен каждый раз, когда он пересекал границу со стороны Польши.

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