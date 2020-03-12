У Словаччині в ДТП загинули заробітчани із Закарпаття (ФОТО)

Мікроавтобус із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, внаслідок чого автобус злетів у 8-метровий яр

Фото Мукачево.нет

Мікроавтобус із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, внаслідок чого автобус злетів у 8-метровий яр

Смертельна ДТП сталася в ніч на 11 березня на півночі Словаччини, повідомляє RegioNews із посиланням на Мукачево.нет.

В поліції Словацької Республіки розповідають, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.

Внаслідок ДТП загинули 2 людей 23 та 26 років. Одна людина отримала тілесні ушкодження, 14 мали помірні травми, 16 - легкі.

За інформацією телеканалу JOJ, водій мікроавтобуса приїхав з місцевої АЗС і не надав пріоритету в'їзному автобусу, який знаходився на головній дорозі. Внаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

Наразі офіційної інформації щодо загиблих немає, однак в соцмережах розповідають, що загиблими є двоє жителів Тячівського району.

Нагадаємо, 13 лютого в Псковській області трапилася автопригода, внаслідок якої загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу. Більшість постраждалих були жителями Рахівського району Закарпатської області.

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