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12 березня 2020, 11:47 13

У Словаччині в ДТП загинули заробітчани із Закарпаття (ФОТО)

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12 березня 2020, 11:47 13
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Мікроавтобус із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, внаслідок чого автобус злетів у 8-метровий яр
Фото Мукачево.нет
Мікроавтобус із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, внаслідок чого автобус злетів у 8-метровий яр

Смертельна ДТП сталася в ніч на 11 березня на півночі Словаччини, повідомляє RegioNews із посиланням на Мукачево.нет.

В поліції Словацької Республіки розповідають, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.

Внаслідок ДТП загинули 2 людей 23 та 26 років. Одна людина отримала тілесні ушкодження, 14 мали помірні травми, 16 - легкі.

За інформацією телеканалу JOJ, водій мікроавтобуса приїхав з місцевої АЗС і не надав пріоритету в'їзному автобусу, який знаходився на головній дорозі. Внаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

Наразі офіційної інформації щодо загиблих немає, однак в соцмережах розповідають, що загиблими є двоє жителів Тячівського району.

Нагадаємо, 13 лютого в Псковській області трапилася автопригода, внаслідок якої загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу. Більшість постраждалих були жителями Рахівського району Закарпатської області.

У селі Заволока Сторожинецького району Чернівецької області 38-річний чоловік зарізав сокирою дружину і задушив маленьку доньку.


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