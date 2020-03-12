У Словаччині в ДТП загинули заробітчани із Закарпаття (ФОТО)
Смертельна ДТП сталася в ніч на 11 березня на півночі Словаччини, повідомляє RegioNews із посиланням на Мукачево.нет.
В поліції Словацької Республіки розповідають, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.
Внаслідок ДТП загинули 2 людей 23 та 26 років. Одна людина отримала тілесні ушкодження, 14 мали помірні травми, 16 - легкі.
За інформацією телеканалу JOJ, водій мікроавтобуса приїхав з місцевої АЗС і не надав пріоритету в'їзному автобусу, який знаходився на головній дорозі. Внаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.
Наразі офіційної інформації щодо загиблих немає, однак в соцмережах розповідають, що загиблими є двоє жителів Тячівського району.
Нагадаємо, 13 лютого в Псковській області трапилася автопригода, внаслідок якої загинули семеро пасажирів та водій мікроавтобусу. Більшість постраждалих були жителями Рахівського району Закарпатської області.
У селі Заволока Сторожинецького району Чернівецької області 38-річний чоловік зарізав сокирою дружину і задушив маленьку доньку.
- 15:02 12 березня Це неприпустимо: секретар РНБО відреагував на зрив презентації Сівохо
- 14:57 12 березня У Миколаєві не закриють розважальні центри і театри через коронавірус
- 14:55 12 березня Київрада забрала три земельні ділянки в посольства Росії
- 14:38 12 березня Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах
- 14:33 12 березня В Луганській області на блокпосту затримали мікроавтобус з арсеналом зброї
- 14:24 12 березня На Кіровоградщині студентів виганяють з гуртожитків
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою