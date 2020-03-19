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19 березня 2020, 11:54 2

На Волині митники систематично вимагали хабарі за перетин кордону

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19 березня 2020, 11:54 2
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Двоє інспекторів вимагали від чоловіка від 1000 до 1500 гривень щоразу, коли він перетинав кордон зі сторони Польщі
Фото ілюстративне
Двоє інспекторів вимагали від чоловіка від 1000 до 1500 гривень щоразу, коли він перетинав кордон зі сторони Польщі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідчі львівського територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспекторові та старшому інспекторові митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Інспектори налагодили злочинну схему та систематично одержували хабарі від громадянина, який займався перевезеннями пасажирів та товарів - від 1000 до 1500 гривень за кожен в'їзд автомобіля на митну територію України. За гроші митники не створювали йому штучних перешкод і не відмовляли в оформленні ввезених товарів з поверненням їх на територію Польщі.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 51 млн заробили особи, які контролювали закупки трьох держпідприємств. У майже 70 закупівлях договори на постачання отримувала одна компанія.

У Донецькій області росіянин та українка намагалися "купити" прикордонників за 50 тисяч рублів.


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