19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 20:39

Країни ЄС заблокували прискорений вступ України

05 березня 2026, 20:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Члени ЄС не приймуть прискорений вступ України до ЄС та пропозицію щодо «зворотного розширення»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Видання пише, що держави-члени не зможуть прийняти пропозицію Комісії щодо "зворотного розширення" і прискореного, яке могло б надати Україні часткове членство у блоці вже у 2027 році.

Як відомо, ідея передбачала отримання Україною місця за столом переговорів ЄС, перш ніж вона завершить всі реформи, необхідні для отримання повних прав члена Євросоюзу.

Нагадаємо, за минулий рік взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Європейським Союзом зменшилась до 15,7 млрд доларів США або на 9%. Це спричинено помітним скороченням експорту вітчизняної агропродукції.

