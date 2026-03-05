Країни ЄС заблокували прискорений вступ України
Члени ЄС не приймуть прискорений вступ України до ЄС та пропозицію щодо «зворотного розширення»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.
Видання пише, що держави-члени не зможуть прийняти пропозицію Комісії щодо "зворотного розширення" і прискореного, яке могло б надати Україні часткове членство у блоці вже у 2027 році.
Як відомо, ідея передбачала отримання Україною місця за столом переговорів ЄС, перш ніж вона завершить всі реформи, необхідні для отримання повних прав члена Євросоюзу.
Нагадаємо, за минулий рік взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною та Європейським Союзом зменшилась до 15,7 млрд доларів США або на 9%. Це спричинено помітним скороченням експорту вітчизняної агропродукції.
Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війнуВсі новини »
05 березня 2026, 19:58Зеленський заявив, що в України є власна далекобійна зброя із дальністю до 1000 кілометрів
05 березня 2026, 17:13Велика Британія відмовила в екстрадиції депутата Дмитрука в Україну
05 березня 2026, 13:11
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Кличко позачергово скликає Київраду: названа причина
05 березня 2026, 20:56На Росії засудили до 13 років дружину загиблого захисника Маріуполя
05 березня 2026, 20:40Росіяни вербують підлітків на диверсії у вигляді гри - поліція Запоріжжя
05 березня 2026, 20:25Українські військові показали відео знищення російського вертольота Ка-27 у Чорному морі
05 березня 2026, 20:19Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували майже на 10 мільйонів
05 березня 2026, 20:09Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну
05 березня 2026, 19:58На Дніпропетровщині чоловік атакував знайомого ножем у груди
05 березня 2026, 19:55Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
05 березня 2026, 19:36В СБУ прокоментували бронювання власників популярних Telegram-каналів
05 березня 2026, 19:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі блоги »