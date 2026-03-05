Країни ЄС заблокували прискорений вступ України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Члени ЄС не приймуть прискорений вступ України до ЄС та пропозицію щодо «зворотного розширення»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Видання пише, що держави-члени не зможуть прийняти пропозицію Комісії щодо "зворотного розширення" і прискореного, яке могло б надати Україні часткове членство у блоці вже у 2027 році.

Як відомо, ідея передбачала отримання Україною місця за столом переговорів ЄС, перш ніж вона завершить всі реформи, необхідні для отримання повних прав члена Євросоюзу.

