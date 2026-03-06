08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 07:56

Угорщина фактично взяла в заручники працівників Ощадбанку та викрала гроші – Сибіга

06 березня 2026, 07:56
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Сибіги, семеро українців керували двома банківськими автомобілями, що прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.

"Якщо це та сама "сила", про яку раніше заявляв пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет", – підкреслив Сибіга.

Міністр додав, що Україна вже надіслала офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і звернеться до Європейського Союзу із закликом оцінити незаконні дії Угорщини.

У пресслужбі Ощадбанку повідомили, що два інкасаторські автомобілі були безпідставно затримані при перевезенні іноземної валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank Австрія та Ощадбанком Україна.

"Обсяг цінностей, які знаходились у автівках, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота", – зазначили у банку.

Наразі автомобілі перебувають у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування співробітників Ощадбанку наразі невідоме.

"Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення майна", – наголосили у пресслужбі.

Керівництво банку перебуває у постійному контакті з МЗС та правоохоронними органами України для координації подальших дій.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан фактично підтримує російського диктатора Путіна, оскільки блокує вступ України до ЄС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна гроші Угорщина викрадення Ощадбанк скандал Заручники золото Сибіга Андрій Іванович працівники
Країни ЄС заблокували прискорений вступ України
05 березня 2026, 20:39
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати
06 березня 2026, 10:47
На Львівщині митники знайшли в автобусі обладнання для СТО вартістю 1,6 млн грн
06 березня 2026, 10:35
Чому Україні не варто ескалювати конфлікт із Орбаном
06 березня 2026, 10:13
️BMW X5 під виглядом допомоги ЗСУ: на Львівщині викрили махінацію благодійного фонду
06 березня 2026, 10:10
НБУ вимагає від Угорщини звільнити інкасаторів Ощабанку
06 березня 2026, 09:53
Росіяни вночі обстріляли центр Херсона: у МВА показали наслідки
06 березня 2026, 09:47
Наслідки ударів росіян на Чернігівщині: знищені будинки
06 березня 2026, 09:28
Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка врізалася у зустрічний легковик
06 березня 2026, 09:12
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених
06 березня 2026, 09:05
РФ вночі запустила по Україні 141 безпілотник: скільки цілей вдалось збити
06 березня 2026, 08:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »