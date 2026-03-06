Угорщина фактично взяла в заручники працівників Ощадбанку та викрала гроші – Сибіга

Фото: Офіс Президента

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Сибіги, семеро українців керували двома банківськими автомобілями, що прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.

"Якщо це та сама "сила", про яку раніше заявляв пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет", – підкреслив Сибіга.

Міністр додав, що Україна вже надіслала офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і звернеться до Європейського Союзу із закликом оцінити незаконні дії Угорщини.

У пресслужбі Ощадбанку повідомили, що два інкасаторські автомобілі були безпідставно затримані при перевезенні іноземної валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank Австрія та Ощадбанком Україна.

"Обсяг цінностей, які знаходились у автівках, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота", – зазначили у банку.

Наразі автомобілі перебувають у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування співробітників Ощадбанку наразі невідоме.

"Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення майна", – наголосили у пресслужбі.

Керівництво банку перебуває у постійному контакті з МЗС та правоохоронними органами України для координації подальших дій.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан фактично підтримує російського диктатора Путіна, оскільки блокує вступ України до ЄС.