Викрадення і вбивство на Балі: підтверджено загибель українця Комарова, одного підозрюваного затримано

Ігор Комаров і блогерка Єва Мішалова. Фото: Instagram/@yeva_mishalova

Про це пише видання Jakarta Globe з посиланням на індонезійську поліцію, передає RegioNews.

Зазначається, що лабораторні тести, проведені в Національному центрі судової експертизи в Джакарті, підтвердили збіг ДНК знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками Комарова.

Рештки тіла було виявлено місцевими жителями 26 лютого поблизу пляжу Кетевел. Під час подальших пошуків уздовж річки та узбережжя знайшли голову, тулуб, руки та ноги.

Правоохоронці затримали одного підозрюваного і оголосили ще шістьох іноземців у розшук. Також вони звернулися до Інтерполу за допомогою у міжнародному розшуку

Нагадаємо, раніше правоохоронці підтвердили, що ДНК матері Ігоря Комарова повністю збігається зі слідами крові, знайденими на віллі в районі Табанан.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджує, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.