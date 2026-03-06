08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 07:39

Викрадення і вбивство на Балі: підтверджено загибель українця Комарова, одного підозрюваного затримано

06 березня 2026, 07:39
Читайте также на русском языке
Ігор Комаров і блогерка Єва Мішалова. Фото: Instagram/@yeva_mishalova
Читайте также
на русском языке

Індонезійська поліція підтвердила, що розчленоване тіло, знайдене на узбережжі Балі, належить 28-річному українцю Ігорю Комарову

Про це пише видання Jakarta Globe з посиланням на індонезійську поліцію, передає RegioNews.

Зазначається, що лабораторні тести, проведені в Національному центрі судової експертизи в Джакарті, підтвердили збіг ДНК знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками Комарова.

Рештки тіла було виявлено місцевими жителями 26 лютого поблизу пляжу Кетевел. Під час подальших пошуків уздовж річки та узбережжя знайшли голову, тулуб, руки та ноги.

Правоохоронці затримали одного підозрюваного і оголосили ще шістьох іноземців у розшук. Також вони звернулися до Інтерполу за допомогою у міжнародному розшуку

Нагадаємо, раніше правоохоронці підтвердили, що ДНК матері Ігоря Комарова повністю збігається зі слідами крові, знайденими на віллі в районі Табанан.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджує, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна убивство викрадення українець Балі Ігор Комаров ДНК
На Рівненщині пограбували та вбили чоловіка: серед зловмисників підліток
05 березня 2026, 17:20
В Індонезії порівняли ДНК матері зниклого Ігоря Комарова зі слідами крові у віллі та авто
03 березня 2026, 20:15
На Київщині чоловік під час сварки вбив жінку
03 березня 2026, 19:55
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати
06 березня 2026, 10:47
На Львівщині митники знайшли в автобусі обладнання для СТО вартістю 1,6 млн грн
06 березня 2026, 10:35
Чому Україні не варто ескалювати конфлікт із Орбаном
06 березня 2026, 10:13
️BMW X5 під виглядом допомоги ЗСУ: на Львівщині викрили махінацію благодійного фонду
06 березня 2026, 10:10
НБУ вимагає від Угорщини звільнити інкасаторів Ощабанку
06 березня 2026, 09:53
Росіяни вночі обстріляли центр Херсона: у МВА показали наслідки
06 березня 2026, 09:47
Наслідки ударів росіян на Чернігівщині: знищені будинки
06 березня 2026, 09:28
Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка врізалася у зустрічний легковик
06 березня 2026, 09:12
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених
06 березня 2026, 09:05
РФ вночі запустила по Україні 141 безпілотник: скільки цілей вдалось збити
06 березня 2026, 08:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »