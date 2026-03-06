Фото: НБУ

Національний банк України підтвердив, що 5 березня в Угорщині були затримані два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сім працівників фінустанови

Про це голова Нацбанку Андрій Пишний написав у соцмережі X, передає RegioNews.

За даними НБУ, транспортні засоби перевозили іноземну валюту та банківські метали за договором між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International (Австрія), що повністю відповідає митним правилам ЄС.

Голова Нацбанку Андрій Пишний закликав негайно звільнити громадян України та надати офіційне пояснення від Угорщини.

Він також зазначив, що поточне місцезнаходження інкасаторів невідоме, а зв'язок із ними втрачено.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників Ощадбанку та викрала гроші, які вони перевозили. Україна вже надіслала офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і звернеться до Європейського Союзу із закликом оцінити незаконні дії Угорщини.